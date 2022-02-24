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Фигурное катание

СМИ: запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки Баркеро случайно

18 февраля после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде допинг-тест испанки показал положительный результат

ТАСС, 24 февраля. Положительный результат допинг-теста испанской фигуристки Лауры Баркеро может быть связан с нанесением крема на кожу после пореза. Об этом сообщает газета Marca.

По информации источника, Баркеро использовала крем для заживления раны между пальцами рук, через который запрещенное вещество и попало в организм спортсменки. Если данная информация подтвердится, это станет смягчающим фактором и повлияет на наказание и возможную дисквалификацию фигуристки.

Проба была сдана 18 февраля после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпийких играх в Пекине. 21 февраля о положительном результате сообщила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория в Пекине. Анализ пробы спортсменки показал наличие запрещенного вещества клостебола.

Баркеро 20 лет, она выступает в парном катании с Марко Дзандроном. На Олимпийских играх в Пекине они заняли 11-е место.

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