МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) проводит консультации с национальными паралимпийскими комитетами России и Украины. Об ТАСС сообщили в МПК.

Консультации проводятся в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

"МПК ведет диалог с российским и украинским паралимпийскими комитетами в преддверии зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Как политически нейтральная организация МПК по-прежнему уделяет внимание предстоящим Играм, а не текущей ситуации. Зимние Паралимпийские игры попадают под действие резолюции об олимпийском перемирии, которая была принята 193 государствами-членами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она призывает к соблюдению олимпийского перемирия в период, который начинается за семь дней до начала зимних Олимпийских игр, которые стартовали 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после окончания зимних Паралимпийских игр, которые завершатся 13 марта", - говорится в сообщении.

"Перемирие демонстрирует признание международным сообществом ООН силы спорта и актуальности Олимпийских и Паралимпийских игр для объединения мира в мирном соревновании, вселяя надежду на лучшее будущее. Резолюция подчеркивает важность сотрудничества между государствами-членами для коллективной реализации ценностей олимпийского перемирия во всем мире и подчеркивает важную роль Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета и Организации Объединенных Наций в этом отношении. Он также поддерживает ожидание того, что зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в 2022 году станут значимой возможностью использовать силу спорта для продвижения мира путем создания атмосферы мира, развития, стойкости, терпимости и понимания и приветствия всех делегаций национальных олимпийских и паралимпийских комитетов для участия в Играх", - сказано в заявлении.

Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта в Пекине.