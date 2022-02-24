УЕФА проведет экстренное заседание исполкома организации из-за ситуации вокруг Украины

ТАСС, 24 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о проведении экстренного заседания исполкома организации из-за развития ситуации вокруг Украины и России. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Заседание исполкома УЕФА назначено на 25 февраля.

Ранее группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой изменить место проведения финала Лиги чемпионов, который должен пройти в Санкт-Петербурге в мае этого года, и перестать рассматривать города России для организации международных футбольных соревнований.