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Мировой футбол

УЕФА проведет экстренное заседание исполкома организации из-за ситуации вокруг Украины

Мероприятие пройдет в пятницу
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 24 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о проведении экстренного заседания исполкома организации из-за развития ситуации вокруг Украины и России. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Заседание исполкома УЕФА назначено на 25 февраля.

Ранее группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой изменить место проведения финала Лиги чемпионов, который должен пройти в Санкт-Петербурге в мае этого года, и перестать рассматривать города России для организации международных футбольных соревнований.

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