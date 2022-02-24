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Паралимпиада-2022 в Пекине

В Паралимпийский комитет России не поступало обращений от МПК

Ранее Международный паралимпийский комитет заявил, что провеет консультации с национальными комитетами России и Украины

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) вместе со спортсменами готовится к Паралимпийским играм в Пекине в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"Обращений не было. Готовимся в штатном режиме", - сказал Рожков.

Ранее в Международном паралимпийском комитете (МПК) заявили, что проведут консультации с национальными паралимпийскими комитетами России и Украины в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Теги
Паралимпиада-2022 в Пекине
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