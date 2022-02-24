УЕФА заявил, что матч Лиги Европы "Бетис" - "Зенит" состоится по расписанию

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ответный матч раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между испанским "Бетисом" и российским "Зенитом" состоится согласно расписанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"УЕФА может подтвердить, что все сегодняшние матчи пройдут по расписанию", - сообщили в пресс-службе организации.

В четверг УЕФА сообщил о том, что 25 февраля состоится экстренное заседание исполнительного комитета организации из-за развития ситуации вокруг Украины и России. Начало мероприятия - в 12:00 мск.

Матч между "Бетисом" и "Зенитом" состоится 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - в 23:00 мск. Первая встреча между этими командами, состоявшаяся 17 февраля, завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Испании. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.