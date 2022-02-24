Цорн: футбольный клуб "Локомотив" не связан с консалтинговой компанией Рангника

ТАСС, 24 февраля. Московский "Локомотив" и консалтинговая компания бывшего руководителя по спорту и развитию футбольного клуба Ральфа Рангника завершили сотрудничество летом 2021 года. Об этом сообщил спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Рангник работал в "Локомотиве" с июля по ноябрь 2021 года, в настоящее время он является главным тренером "Манчестер Юнайтед". Ранее появилась информация, что контракт клуба с компанией Рангника был расторгнут в феврале.

"Появившиеся сообщения о разрыве "Локомотивом" контракта с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего. Все сотрудники "Локомотива" работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений", - сказал Цорн.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков в 18 матчах. Первую игру в РПЛ после зимней паузы команда должна провести на выезде против "Краснодара" 27 февраля.