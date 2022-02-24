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Летние неолимпийские виды спорта

Матч чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России перенесен

Игры должна была пройти 27 февраля в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 февраля. /ТАСС/. Матч чемпионата Европы между сборными Грузии и России по регби, который должен был состояться в Тбилиси 27 февраля, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба Европейской федерации регби (Rugby Europe)

Матч между сборными Грузии и России в пятом туре чемпионата Европы должен был начаться на стадионе "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе в 17:00 мск. Во вторник межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение разрешить заполняемость арены в 50%. 

Сборная России занимает пятое место в таблице после двух матчей, набрав одно очко. Грузины идут на третьей позиции с 7 баллами. 

Также Rugby Europe приняла решение отменить чемпионат Европы по снежному регби, который должен был пройти с 27 по 28 февраля в Москве. Однако игра чемпионата Европы между женскими сборными Испании и России, запланированная на 26 февраля, состоится. Россиянки проведут свой первый матч на турнире, встреча пройдет в Мадриде и начнется в 18:00 мск.

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