Голикова выступит на чемпионате мира по конькобежному спорту в многоборье

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине по конькобежному спорту на дистанции 500 метров Ангелина Голикова выступит на чемпионате мира в многоборье. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Голикова выступит в спринтерском многоборье. Помимо нее, в состав российской команды в спринтерском многоборье вошли Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Виктор Лобас (запасной). Елизавета Голубева будет запасной в спринтерском многоборье, Анастасия Григорьева - в классическом. В классическом многоборье выступят Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин, Егор Юнин, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова.

Мировое первенство по конькобежному спорту в многоборье состоится в норвежском Хамаре с 3 по 6 марта.