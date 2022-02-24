Баскетбольная Евролига проведет встречу с представителями клубов 25 февраля

ТАСС, 24 февраля. Руководство баскетбольной Евролиги намерено продолжить турнир и придерживаться позиций клубов-участников турнира. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

25 февраля руководство турнира встретится с представителями клубов-участников, чтобы обсудить продолжение сезона Евролиги в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги лидирует испанская "Барселона", одержавшая 20 побед в 25 матчах, второе место занимает испанский "Реал" (20 побед в 25 матчах), третье - итальянский "Милан" (17; 24). Петербургский "Зенит" располагается на пятом месте (14; 23), ЦСКА - на шестом (14; 24), казанский УНИКС - на седьмом (13; 25).