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Футбольный клуб "Шальке" объявил о снятии с маек логотипа "Газпрома"

Данная мера принята в связи с ситуацией между Россией и Украиной
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Мировой футбол
Баскетбольные еврокубки
"Барселона" отказалась лететь в Россию на матч баскетбольной Евролиги против "Зенита"
"Барселона" отказалась лететь в Россию на матч баскетбольной Евролиги против "Зенита"
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