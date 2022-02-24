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Хоккейный "Йокерит" потерял одного из крупных спонсоров из-за операции России на Украине

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КХЛ
Мировой футбол
УЕФА разделяет озабоченность в связи с осложнением военно-политической ситуации на Украине
Исполком УЕФА примет решения в пятницу
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