Алиев прокомментировал заявление мини-футбольного клуба "Спартак" о расформировании

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) готова оказать поддержку для восстановления московского "Спартака". Об этом ТАСС рассказал президент АМФР Эмиль Алиев.

22 февраля "Спартак" и "Динамо-Самара" направили письма в АМФР, в которых говорилось о прекращении существования клубов из-за финансовых проблем.

"К великому сожалению, имя "Спартак" в российском мини-футболе уже становится нарицательным, пожалуй, только Евгений Ловчев в свое время смог создать и поддерживать красно-белый клуб на высоком уровне, добиться с ним чемпионства и выступать в еврокубках, - сказал Алиев. - Что касается нынешнего "Спартака" - в Париматч - Высшей лиге он выступал в любительском статусе, который сам же себе и определил. В этом случае АМФР не регистрирует контракты футболистов и отношения между игроками и клубом регулируются исключительно внутренними договоренностями в клубе".

"АМФР не может влиять на эти процессы, каждый футболист сам вправе решать, когда ему прекращать свою трудовую деятельность. И если руководители "Спартака" заявляют о том, что не знали об уходе футболистов, - увы, это вопрос нарушения внутренней коммуникации. Наверное, если действительно были существенные задолженности по заработным платам, такое решение футболистов объяснимо, учитывая, что трансферное окно еще было открыто, а людям нужно зарабатывать себе на жизнь. Верю, что имя московского "Спартака" не будет забыто и попадет в надежные и ответственные руки. Со своей стороны мы готовы оказать необходимую поддержку", - добавил президент АМФР.

Алиев отметил, что АМФР готова помогать клубам. "Я же хочу еще раз заверить, что двери АМФР открыты для всех, еще не было ни одного руководителя клуба, тренера или футболиста, которому бы мы отказали во встрече и которому бы не помогли в затруднительном положении либо отказали в рабочей поездке в регион, - отметил он. - При обоюдной коммуникации и заинтересованности можно достичь многого, достаточно посмотреть на примеры Ростова-на-Дону, Ростовской области, Нижнего Новгорода, Липецка, ряда других клубов и регионов, где при совместной работе с АМФР были созданы новые клубы, возрождено мини-футбольное движение. Я искренне надеюсь, что история "Динамо-Самара" не завершена, желаю этому клубу преодолеть сложные времена", - заключил Алиев.