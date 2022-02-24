{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международная шахматная федерация рассмотрит вопрос о проведении соревнований в России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Совет Международной шахматной федерации (FIDE) поставит на рассмотрение вопрос о проведении турниров на территории России в связи с осложнением военно-политической ситуации между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Совет FIDE выражает серьезную озабоченность в связи с текущим стремительно ухудшающимся геополитическим положением. На внеочередном заседании совет FIDE рассмотрит вопрос о проведении всех запланированных официальных шахматных соревнований и мероприятий FIDE в России. Будут проведены консультации с федерациями-членами и ответственными комиссиями FIDE для принятия наиболее подходящего решения", - говорится в заявлении пресс-службы.

Зимние олимпийские виды спорта
Британцы, шведы и австралийцы не выступят на этапе Кубка мира по ски-кроссу на Урале
Соревнования пройдут в Челябинской области 25-27 февраля
Читать полностью