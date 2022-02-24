Хоккеист Амиров уверен, что сумеет вылечиться от серьезного заболевания

ТАСС, 24 февраля. Хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров, которому диагностировали опухоль головного мозга, поблагодарил всех болельщиков за поддержку и выразил уверенность, что сумеет вылечиться от серьезного заболевания. Об этом Амиров написал в Instagram .

В среду пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с "Торонто" контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.

"Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Да, сейчас нелегкие времена, но я убежден, что победа близка, тем более с такой поддержкой. Сейчас я в Германии с родителями, прохожу все необходимые медицинские процедуры, тренируюсь на земле и три раза в неделю выхожу на лед - все с учетом предписаний врачей. Собаку вот недавно мою любимую привезли, гуляем вместе, играем, много сплю, пока новости такие", - написал Амиров.

"Еще раз - спасибо каждому от меня и моих родителей за участие и теплые слова. С Богом я все пройду и стану победителем. Всех обнял, приподнял, покружил", - добавил он.

Амирову 20 лет, он был выбран "Торонто" на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером. Помимо "Салавата Юлаева", он также выступал за нефтекамский клуб Высшей хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар".