Баскетбольный клуб "Жальгирис" принял решение не ездить на игры в Россию

ТАСС, 24 февраля. Литовский баскетбольный клуб "Жальгирис" не будет принимать участие в выездных матчах Евролиги на территории России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении сказано, что решение принято в связи с осложнением военно-политической ситуации вокруг России и Украины.

Ближайшие игры регулярного чемпионата в России "Жальгирис" должен был провести против московского ЦСКА 25 марта и петербургского "Зенита" 8 апреля.

"Жальгирис" располагается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице чемпионата, выиграв четыре матча из 23 встреч.