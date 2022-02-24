Российские баскетболисты обыграли сборную Нидерландов в отборочном матче Кубка мира

ПЕРМЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу со счетом 80:69 обыграла команду Нидерландов в матче третьего тура отборочного турнира Кубка мира 2023 года. Встреча прошла в Перми.

Самым результативным игроком матча стал россиянин Артем Комолов, в его активе 17 очков. В составе команды Нидерландов больше всех очков набрали Чарлон Клоф и Томас ван дер Марс (по 14).

Сборная России представляет группу H вместе с командами Италии, Исландии и Нидерландов, россияне занимают первое место в турнирной таблице с тремя победами после трех игр, следом идут сборные Италии (одна победа), Исландии (1), и Нидерландов (0). Ранее российская команда обыграла сборные Италии (92:78) и Исландии (89:65). Три лучшие сборные попадут во второй групповой этап, где сыграют с тремя лучшими командами квартета G, в котором выступают сборные Грузии, Испании, Северной Македонии и Украины. По итогам второго группового этапа три лучшие команды своих групп попадут на Кубок мира.

Кубок мира по баскетболу 2023 года примут три страны - Индонезия, Япония и Филиппины. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября. Действующим победителем является сборная Испании.