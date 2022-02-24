Пилот "Феррари" Леклер показал лучшее время во второй день тестов "Формулы-1"

ТАСС, 24 февраля. Монегасский пилот команды "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй день предсезонных тестов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", которые проходят в испанской Барселоне.

Леклер проехал 78 кругов, на лучшем из которых показал время 1 минута 19,689 секунды. Вторым стал француз Пьер Гасли из "Альфа Таури" (отставание - 0,229 секунды; 146 кругов), третье место занял австралиец Даниэль Риккьярдо из "Макларена" (+0,599; 126).

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" показал последний, 16-й результат (+2,873; 40). Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин стал восьмым (+1,823; 41), его партнер по команде немец Мик Шумахер - 13-м (+2,260; 66).

Тесты в Барселоне завершатся 25 февраля. Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Бахрейне, который пройдет с 18 по 20 марта.