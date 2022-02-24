Колосков: причин для переноса стыковых матчей из России в рамках спортивного права нет

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Причин для переноса стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира 2022 года из России нет, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет рассматривать заявления федераций футбола Польши, Швеции и Чехии исключительно в рамках спортивного права. Такое мнение ТАСС высказал почетный член УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

В четверг футбольные федерации Польши, Чехии и Швеции высказались против проведения стыковых матчей на территории России в связи с осложнением военно-политической ситуации вокруг России и Украины.

"Сегодня на территории РФ никаких военных действий нет, никакой опасности для обеспечения безопасности тоже нет, - сказал Колосков. - Поэтому если УЕФА будет рассматривать эти просьбы исключительно в рамках спортивного права, основанного на уставе и регламенте проведения соревнований среди клубов и сборных, то никаких причин на перенос абсолютно нет. Российский футбольный союз и российские службы обеспечат безопасность в полной мере".

"Очень важно, чтобы УЕФА не скатился на путь оценки событий как политическая организация. УЕФА ведь не ООН и не ОБСЕ, он должен, с моей точки зрения, ориентироваться исключительно на полномочия в соответствии с уставом. Если именно так рассматривать эту тему, то никаких причин на перенос абсолютно нет", - добавил Колосков.

Матч сборных России и Польши должен пройти 24 марта на "ВТБ-Арене" в Москве, победитель встречи 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Встреча пройдет на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне проведут товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.