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ATP

Тарпищев надеется, что теннисист Медведев останется первой ракеткой мира до конца года

Россиянин возглавит рейтинг ATP 28 февраля
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев верит в долгое пребывание Даниила Медведева на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он рассказал ТАСС.

"Он заслужил это. Он сам по себе уникальный игрок и хороший человек, интеллигент, отличник в школе, с хорошим чувством юмора. Надеюсь, он останется первым не на одну неделю, но и по итогам года. Хотя с тем, что происходит в мире, загадывать сложно", - сказал Тарпищев.

Также глава ФТР отметил хорошее взаимодействие между российскими теннисистами: "Очень рад, что [Андрей] ]Рублев, [Карен] Хачанов и Медведев - отличная дружная команда".

Медведев гарантированно займет первую строчку рейтинга ATP 28 февраля. Это стало возможным после победы чеха Иржи Веселы над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинальном матче на турнире в Дубае. Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в мексиканском Акапулько, где сыграет с японцем Ёсихито Нисиокой. В полуфинале Медведев может встретиться с Рафаэлем Надалем.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATPМедведев, Даниил Сергеевич
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