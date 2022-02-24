Шантырь: создание лыжных трасс в Петербурге улучшит результаты на Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Строительство лыжных трасс, биатлонного комплекса и обновление материально-технической базы в Петербурге поможет российским спортсменам показывать хорошие результаты на Олимпиаде и других соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета по физкультуре и спорту Петербурга Антон Шантырь на круглом столе в Доме журналиста, подводя итоги Олимпиады.

"Спорт высших достижений развивается не благодаря, а вопреки, но создавать индивидуальные условия для развития спорта необходимо, здесь мы, к сожалению, утрачиваем свои позиции и ничего нового не создаем, - заявил Шантырь. - Даже существующие трамплины потихоньку увядают, с лыжными трассами тоже существует определенный провал. В то же время что касается зимних видов спорта в Петербурге - строятся катки, появляется специализированное оборудование, под шорт-трек новая база появилась. Действительно не хватает лыжных трасс и биатлонного комплекса, хотя существуют и методики, и талантливые тренеры, надо просто создать материально-техническую базу, тогда это отразится и на результатах наших спортсменов как на Олимпиаде, так и на других важных соревнованиях".

Шантырь также добавил, что поскольку спорт - это конкуренция, необходимо создавать и больше спортивных школ, где есть тренеры, которые между собой будут конкурировать. Кроме того, нужно сделать сильными чемпионаты первенств города.

"Как сейчас пьедестал чемпионата России по фигурному катанию равняется пьедесталу Олимпийских игр, так пьедестал чемпионата города Петербурга должен быть равен пьедесталу чемпионата России, и к этому нужно стремиться. Создать максимально конкурентную спортивную среду, потому что спорт - это соревнования, и нужно их устраивать как можно чаще", - подытожил Шантырь.

По его словам, в Петербурге сейчас ведется активная работа по взаимодействию с федерациями и общественными организациями. В 2021 году открылось около 9 дополнительных отделений в разных спортивных школах, появляются материально-технические базы с катками и бассейнами под одной крышей, в Колпино открылось дополнительное отделение по шорт-треку. За последний год к спортивной инфраструктуре добавились более 1,5 тыс. спортсменов. В 2022 году планируется открыть два новых катка на улице Фаворского и в Василеостровском районе, также строятся два бассейна в Пушкинском и Невском районах.

Олимпийские игры проходили в Пекине с 4 по 20 февраля. Россияне завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Петербург представляли 29 спортсменов в девяти видах спорта.