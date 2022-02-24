Ивлев: российским баскетболистам удалось победить нидерландцев благодаря игре в защите

ПЕРМЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Российские баскетболисты победили сборную Нидерландов в матче третьего тура отборочного турнира Кубка мира 2023 года благодаря хорошей игре в защите. Такое мнение журналистам высказал центровой сборной Владимир Ивлев.

"Хорошо играли в защите и, в принципе, неплохо делали свою работу. Единственное, что в нападении было много потерь. Во второй половине их [количество] удалось сократить, но пропустили много подборов в нападении. Но результат есть и едем дальше", - сказал Ивлев

Россияне обыграли команду Нидерландов со счетом 80:69. После первой половины счет был 36:35 в пользу гостей.

Сборная России представляет группу H вместе с командами Италии, Исландии и Нидерландов, россияне занимают первое место в турнирной таблице с тремя победами после трех игр, следом идут сборные Италии (одна победа), Исландии (1), и Нидерландов (0). Ранее российская команда обыграла сборные Италии (92:78) и Исландии (89:65). Три лучшие сборные попадут во второй групповой этап, где сыграют с тремя лучшими командами квартета G, в котором выступают сборные Грузии, Испании, Северной Македонии и Украины. По итогам второго группового этапа три лучшие команды своих групп попадут на Кубок мира.

Кубок мира по баскетболу 2023 года примут три страны - Индонезия, Япония и Филиппины. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября. Действующим победителем является сборная Испании.