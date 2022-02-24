Лукич: во второй половине матча с нидерландцами российские баскетболисты раскрепостились

ПЕРМЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России раскрепостились во второй половине матча третьего тура отборочного турнира Кубка мира 2023 года с командой Нидерландов. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Зоран Лукич.

Россияне обыграли в Перми команду Нидерландов со счетом 80:69. После первой половины счет был 35:36.

"Очень трудная игра для нас, изменения в составе - несколько молодых игроков без опыта игры в сборной. Поэтому в первой половине было такое волнение - 12 потерь. Во второй половине максимальный контроль игры - только три потери. Да, некоторые игроки промазали открытые броски, но во второй половине игры коллектив раскрепостился", - сказал Лукич. Он также добавил, что молодым игрокам был дан шанс проявить себя и кто-то этим шансом воспользовался в большей степени.

Сборная России представляет группу H вместе с командами Италии, Исландии и Нидерландов, россияне занимают первое место в турнирной таблице с тремя победами после трех игр, следом идут сборные Италии (одна победа), Исландии (1) и Нидерландов (0). Ранее российская команда обыграла сборные Италии (92:78) и Исландии (89:65). Три лучшие сборные попадут во второй групповой этап, где сыграют с тремя лучшими командами квартета G, в котором выступают сборные Грузии, Испании, Северной Македонии и Украины. По итогам второго группового этапа три лучшие команды своих групп попадут на Кубок мира.

Кубок мира по баскетболу 2023 года примут три страны - Индонезия, Япония и Филиппины. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября. Действующим победителем является сборная Испании.