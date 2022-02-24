Пивоваров прокомментировал передачу банком ВТБ пакета акций "Динамо" спортивному обществу

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Передача пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" от банка ВТБ никак не повлияет на деятельность команды. Такое мнение высказал генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров, комментарий которого приводит пресс-служба столичной команды.

В четверг банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций московского "Динамо" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо".

"Переуступка акций клуба Банком ВТБ обществу "Динамо" никак не повлияет ни на нашу текущую, операционную деятельность, ни на решение долгосрочных стратегических задач. Это главное, что нужно четко понимать всем динамовским болельщикам. Мы работаем и будем продолжать работать в штатном режиме. Для этого созданы все условия", - сказал Пивоваров.

"Финансирование, административно-хозяйственная деятельность, контрактные взаимоотношения с футболистами, тренерами, специалистами и сотрудниками - все это сохраняется в необходимом объеме. Мы поступательно идем к намеченным ранее целям", - добавил он.

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания и США вводят санкции против ВТБ в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине.