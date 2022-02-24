Норвежский "Будё-Глимт" вышел в 1/8 финала футбольной Лиги конференций

ТАСС, 24 февраля. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" победил шотландский "Селтик" со счетом 2:0 в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций. Встреча прошла в Будё.

Голы забили Ола Сольбаккен (9-я минута) и Уго Ветлесен (69). Первый матч в Глазго завершился победой норвежской команды со счетом 3:1. "Будё-Глимт" по сумме двух матчей одолел "Селтик" и прошел в 1/8 финала Лиги конференций.

Российский голкипер норвежской команды Никита Хайкин пропускал матч из-за перебора желтых карточек. "Будё-Глимт" вышел в плей-офф Лиги конференций со второго места группы С, набрав 12 очков в шести матчах. "Селтик" играл в Лиге Европы и занял третье место в квартете G с девятью очками в шести играх.

Соперника по 1/8 финала "Будё-Глимт" узнает во время жеребьевки, которая состоится 25 февраля.