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Летние олимпийские виды спорта

World Аthletics не видит оснований для изменения планов о проведении чемпионатов мира

В организации отметили, что пристально следят за ситуацией между Россией и Украиной

ТАСС, 24 февраля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics) не планирует изменять планы относительно проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в Маскате (Оман) и чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия) в 2022 году в связи с осложнением военно-политической ситуации вокруг России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также в организации отметили, что пристально следят за развитием ситуации, и если обстоятельства изменятся, то все заинтересованные будут немедленно уведомлены.

Чемпионат мира в Маскате пройдет 4-5 марта, соревнования в Белграде - с 18 по 20 марта.

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Летние олимпийские виды спорта
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