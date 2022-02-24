World Аthletics не видит оснований для изменения планов о проведении чемпионатов мира

ТАСС, 24 февраля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics) не планирует изменять планы относительно проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в Маскате (Оман) и чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия) в 2022 году в связи с осложнением военно-политической ситуации вокруг России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также в организации отметили, что пристально следят за развитием ситуации, и если обстоятельства изменятся, то все заинтересованные будут немедленно уведомлены.

Чемпионат мира в Маскате пройдет 4-5 марта, соревнования в Белграде - с 18 по 20 марта.