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ATP

Джокович поздравил Медведева с предстоящим лидерством в рейтинге ATP

Россиянин станет первой ракеткой мира на следующей неделе

ТАСС, 25 февраля. Сербский теннисист Новак Джокович поздравил россиянина Данила Медведева с тем, что он станет первой ракеткой мира на следующей неделе. Об этом он рассказал журналистам.

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В четверг Джокович проиграл чеху Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае. Таким образом, серб не сумел защитить свои очки, завоеванные на турнире в Дубае в 2020 году, в котором Медведев не участвовал. В обновленном рейтинге россиянин будет иметь как минимум 8 525 очков, у Джоковича же станет 8 465 очков.

"Поздравляю Даниила с тем, что он стал первым номером, - сказал Джокович. - Также хочу поблагодарить публику за теплый прием. Атмосфера была невероятная, все меня очень тепло поддерживали. Сегодня мой соперник играл лучше и заслужил победу".

Медведеву 26 лет, на его счету 13 титулов под эгидой ATP, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США. Медведев впервые возглавит мировой рейтинг. Из российских теннисистов первыми ракетками мира становились только Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Джоковичу 34 года, он возглавлял мировой рейтинг с 3 февраля 2020 года. На счету серба 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

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