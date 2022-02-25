Хоккеист Яковлев назвал выход сборной России в финал Олимпиады достойным результатом

ТАСС, 25 февраля. Выход в финал олимпийского хоккейного турнира является очень достойным результатом для мужской сборной России. Такое мнение высказал защитник национальной команды Егор Яковлев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали Игр в Пекине. В решающем матче россияне уступили команде Финляндии (1:2). В 2018 году россияне стали олимпийскими чемпионами, победив в финале сборную Германии (4:3 ОТ).

"Мы отдали все, что у нас было. Считаю, что это хороший результат. Мы играли в финале, но так сложился матч. Это очень достойный результат", - сказал Яковлев.

Также хоккеист сравнил Олимпийские игры в Пхёнчхане и в Пекине. "Разница - в медалях и в их цвете. Обе Олимпиады были тяжелыми, сравнить не получится. В любом случае это большой опыт. Рад, что мы выиграли медали и вернулись домой", - добавил Яковлев.