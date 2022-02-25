Футбольный клуб "Зенит" завершил выступление в еврокубках

ТАСС, 25 февраля. Российский футбольный клуб "Зенит" со счетом 0:0 сыграл вничью с испанским "Бетисом" в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье.

На первой добавленной ко второму тайму минуте арбитр отменил гол защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). В составе российского клуба на поле вышел вратарь Даниил Одоевский, это его первый матч в еврокубках. Россиянин стал самым молодым голкипером "Зенита" в еврокубковом матче, на момент дебюта ему было 19 лет и 33 дня. Первый матч, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился победой испанской команды (3:2).

"Зенит" попал в раунд плей-офф за право принять участие в 1/8 финала Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире петербуржцы заняли третье место в квартете с итальянским "Ювентусом", английским "Челси" и шведским "Мальмё". "Бетис" выступал в Лиге Европы с групповой стадии. Команда из Севильи стала второй в квартете с германским "Байером", который напрямую попал в 1/8 финала Лиги Европы, а также шотландским "Селтиком" (раунд плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций) и венгерским "Ференцварошем".

Последний раз "Зенит" выходил в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2018/19. Тогда клуб из Санкт-Петербурга уступил испанскому "Вильярреалу" по сумме двух матчей (2:5). Жеребьевка 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 25 февраля в 14:00 мск. Своего соперника на этой стадии турнира узнает московский "Спартак", который стал первым в группе C и не участвовал в раунде плей-офф.