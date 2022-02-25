"Барселона" победила "Наполи" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы по футболу

ТАСС, 25 февраля. Испанский футбольный клуб "Барселона" со счетом 4:2 победил итальянский "Наполи" в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.

Забитыми мячами в составе "Барселоны" отметились Жорди Альба (8-я минута), Френки Де Йонг (13), Жерар Пике (45) и Пьер-Эмерик Обамеянг (59), у неаполитанцев отличились Лоренцо Инсинье (23, с пенальти) и Маттео Политано (87). Первая встреча команд в Барселоне завершилась вничью (1:1). Встречу в Италии обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистентами были Игорь Демешко и Алексей Лунев, резервным арбитром - Кирилл Левников.

"Барселона" выступает во втором по значимости турнире Европы впервые с сезона-2003/04. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА, клуб не сумел преодолеть стадию 1/8 финала, уступив шотландскому "Селтику" (0:1, 0:0). Соперник "Барселоны" по 1/8 финала определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.