Гол Овечкина не помог "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

ТАСС, 25 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома со счетом 4:1 обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (13-я минута), Алексис Лафренье (39), Крис Крайдер (47), Барклай Гудроу (52). У "Вашингтона" отличился Александр Овечкин (59).

Овечкин забросил 32-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету форварда 31 голевая передача в 51 матче. Его одноклубник Евгений Кузнецов сделал результативный пас, в его активе 49 очков (15 голов + 34 передачи) за 50 игр. На счету Овечкина 762 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 31. В активе голкипера 25 побед в 32 матчах текущего сезона. Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов сделал 16 сейвов, его одноклубник Дмитрий Орлов, а также форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин не сумели отличиться.

"Рейнджерс" занимают второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 71 очко в 51 матче, "Вашингтон" идет четвертым (65 очков за 53 игры). Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 26 февраля в гостях против "Питтсбурга". "Вашингтон" в тот же день сыграет на выезде с "Филадельфией".

В других матчах игрового дня "Нью-Джерси" разгромил "Питтсбург" (6:1), у проигравших единственную шайбу забросил Евгений Малкин. "Торонто" переиграл "Миннесоту" (3:1). "Коламбус" одолел "Флориду" (6:3), в составе победителей результативной передачей отметился Владислав Гавриков.