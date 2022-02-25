Даниил Медведев сыграет с Надалем в полуфинале теннисного турнира в Акапулько

В четвертьфинале Медведев со счетом 6:2, 6:3 одержал победу над японцем Ёсихито Нисиокой. Надаль в своем матче оказался сильнее американца Томми Пола - 6:0, 7:6 (7:5).

Россиянин и испанец играли в финале Открытого чемпионата Австралии этого года. Титул тогда завоевал Надаль, который стал единоличным лидером по числу выигранных турниров Большого шлема - 21. 35-летний испанец занимает пятое место в рейтинге ATP, всего на его счету 90 титулов под эгидой организации.

Медведеву 26 лет, 28 февраля он займет первое место в рейтинге ATP. Это стало возможным после победы чеха Иржи Веселы над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинальном матче на турнире в Дубае. На счету Медведева 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Турнир в Акапулько относится к категории ATP 500, проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является представитель Германии Александр Зверев, которого сняли с текущего турнира за агрессию в адрес судьи. Общий призовой фонд турнира составляет больше $1,6 млн.