Хоккеист "Спартака" Никишин намерен устроить банкет для одноклубников по окончании сезона

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Защитник московского хоккейного клуба "Спартак" Александр Никишин хочет устроить банкет для одноклубников по окончании сезона, чтобы отблагодарить их за поддержку во время выступления на Олимпиаде в Пекине. Об этом Никишин рассказал ТАСС.

"Немного тяжеловато было, потому что дали два выходных, иногда после одного выходного "задыхаешься", дышишь тяжеловато, а тут два, - сказал Никишин. - Но сегодня я продышался, играть будет легче. Я думаю, что обязательно по окончании сезона сделаю банкет команде в связи с серебром, все-таки все ребята поддерживали, мне было настолько приятно. Такая поддержка дорогого стоит, надо поблагодарить ребят".

"Физически я чувствую себя отлично, больше морально и психологически [устал] из-за того, что эмоции выплеснул, почти максимально все, что мог, все-таки полуфинал и финал дались очень тяжело. Я считаю, что там больше не физически, а морально устаешь, к примеру, в матче со шведами (россияне в полуфинале олимпийского турнира обыграли команду Швеции в серии буллитов - прим. ТАСС) переживали больше всего, эмоций ушло столько. Хорошо, что был выходной перед игрой с финнами", - добавил Никишин.

В четверг "Спартак" провел открытую тренировку на льду Малой спортивной арены "Лужники". Никишин провел первую тренировку в команде после выступления за сборную России на Олимпиаде в Пекине. В финальном матче россияне уступили финнам со счетом 1:2.