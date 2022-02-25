Хоккеист Никишин заявил, что станет меньше тратить эмоций после выступления на Олимпиаде

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Защитник московского хоккейного клуба "Спартак" Александр Никишин после выступления на Олимпиаде понял, что не нужно лишний раз выплескивать эмоции, так как они могут пригодиться в игре. Об этом Никишин рассказал ТАСС.

"Что главное подчеркнул для себя на Олимпиаде? Я понимаю, что не нужно лишний раз выплескивать эмоции, потому что один человек сказал в команде, чтобы я стал меньше смеяться и шутить, потому что лишний раз это поможет тогда, когда нужны будут эмоции. По игре именно хоккей сравнялся, все бегут, забрасывают, все плотно, конечно, большой опыт для меня. Игра с Никитой Нестеровым? Мне лично понравилось, было комфортно, единственное, что я почти весь сезон играю с левого края, Никита играет под левую руку, как и я. Но я играл справа, но мы достаточно потренировались, играли вместе, и на Кубке Первого канала, было комфортно. Я чувствовал себя достаточно нормально".

В четверг "Спартак" провел открытую тренировку на льду Малой спортивной арены "Лужники". Никишин провел первую тренировку в команде после выступления за сборную России на Олимпиаде в Пекине. В финальном матче россияне уступили финнам со счетом 1:2.

Также защитник красно-белых поделился мнением о предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина. "Конечно, хорошо для меня, что будет без пауз в играх. Ребята поэтому и будут играть, проводили до этого товарищеские матчи. Поэтому им тяжелее, когда игровой тонус - легче, они очень долго отдыхали. Но все в равных условиях", - отметил Никишин.