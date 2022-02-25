Этап Кубка мира по натурбану в Москве отменен

ТАСС, 25 февраля. Этап Кубка мира по натурбану, который должен был пройти на Воробьевых горах, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Решение было принято "из соображений безопасности". Этап должен был пройти с 25 по 27 февраля.

"Федерация санного спорта России проделала большую работу по подготовке финала Кубка мира по санному спорту на естественной трассе в Москве. Поэтому очень жаль, что этап пришлось отменить. Но для нас безопасность спортсменов всегда является приоритетом", - сказал президент FIL Эйнарс Фогелис.

Натурбан - скоростной спуск на санях по естественной трассе. В 2020 году в Москве прошел чемпионат Европы в рамках этапа Кубка мира.