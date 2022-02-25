Финская хоккейная ассоциация снимет символику сборной Финляндии с "Хартвалл-Арены"

ХЕЛЬСИНКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Финская ассоциация хоккея снимет символику национальной сборной Финляндии с "Хартвалл-Арены", являющейся домашней ареной клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит". Об этом организация сообщила в пятницу.

"Финская ассоциация хоккея осуждает действия России на Украине и начала обсуждение оценки ситуации и возможных мер с Международной федерацией хоккея и другими значимыми хоккейными странами. В качестве немедленной меры, по решению ассоциации, расположенные на крыше "Хартвалл-Арены" свитеры "Львов" [сборной Финляндии] и чемпионские вымпелы будут с нее сняты", - говорится в сообщении.

Ранее с "Йокеритом" из-за ситуации на Украине прекратили сотрудничество несколько спонсоров, в том числе один из крупных - компания Barona Oy ("Барона ою"). Кроме того, объединение болельщиков клуба в среду потребовало от него покинуть КХЛ. В "Йокерите", однако, сообщили, что клуб имеет определенные обязательства перед Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), которые будет выполнять.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.