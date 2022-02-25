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Паралимпиада-2022 в Пекине

Паралимпийская сборная России по горнолыжному спорту прилетела в Пекин

Соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 13 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сборная России по горнолыжному спорту прибыла в Пекин для участия в зимних Паралимпийских играх. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.

"Мы только что прилетели в Пекин, сейчас проходим контроль", - сказал Назаров.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр. Всего будет разыграно 78 комплектов медалей в шести видах спорта.

Теги
Паралимпиада-2022 в Пекине
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