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Зимние олимпийские виды спорта

Сборные четырех стран не выступят на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле

Соревнования пропустят спортсмены из Австралии, Швейцарии, Германии и Великобритании

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Сборные Австралии, Великобритании, Германии и Швейцарии не будут участвовать в соревнованиях этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине "акробатика", которые пройдут 26 и 27 февраля в Ярославле. Об этом на своей странице во "Вконтакте" сообщила Федерация фристайла России.

"Сборные команды Австралии, Швейцарии, Германии и Великобритании приняли решение не участвовать в соревнованиях. Несмотря на это, соревнования пройдут в запланированном формате: 26 февраля - индивидуальные соревнования, а 27 февраля - командные", - говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без зрителей.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "акробатика" пройдет на базе спортивного комплекса "Подолино". Российскую команду в мужских соревнованиях представят Илья и Максим Буровы, Станислав Никитин, Ильдар Хакимов, Арсений Вагин, Артем Потапов. В соревнованиях среди женщин от России выступят Любовь Никитина, Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова.

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