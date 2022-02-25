Шестеркина признали третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 25 февраля Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан третьей звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятницу "Рейнджерс" со счетом 4:1 дома обыграли "Вашингтон", Шестеркин отразил 36 бросков.

Первой звездой дня стал Джей Ти Миллер из "Ванкувера", американский нападающий забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в домашней игре против "Калгари" (7:1).

Второй звездой дня признан Остон Мэттьюс из "Торонто", в домашнем матче против "Миннесоты" (3:1) забросивший две шайбы.