В Омске в 2023 году при физкультурном университете откроется ледовый дворец

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Спортивный комплекс с закрытой ледовой площадкой, который возводится при Сибирском государственном университете физической культуры и спорта (СибГУФК), будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Омской области.

"Общая пропускная способность всего объекта составляет 302 человека в смену. Что касается основных конструктивных решений: объект будет состоять из монолитного каркаса с устройством ферм под перекрытия, а фасад будет выполнен из сэндвич-панелей. Ввод объекта планируется на второй квартал 2023 года. Сооружение будет готово к использованию", - цитирует пресс-служба руководителя проекта Павла Побалкова.

Здесь также будет тренажерный зал и зал хореографии, трибуны будут рассчитаны на 200 мест. Помимо обучения хоккею, шорт-треку и фигурному катанию здесь будут проводиться соревнования по этим видам спорта.

В настоящий момент в Омске всего шесть спортивных объектов с закрытой ледовой площадкой. Ранее в городе было еще два ледовых дворца: СКК им. Блинова, где ранее проводил домашние матчи хоккейный клуб "Авангард", и "Арена-Омск", куда команда переехала в 2007 году. Оба объекта были признаны аварийными. "Арена-Омск" снесена, на ее месте возводится новый спорткомплекс, на льду которого пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. СКК им. Блинова ждет капитальный ремонт, решение о сохранении закрытого катка еще не принято.

Еще одна закрытая ледовая площадка возводится на территории спорткомплекса "Сибирский нефтяник". Объект должны были сдать еще в прошлом году, но сроки были сорваны, контракт с подрядчиком расторгнут. Сейчас на объекте, готовность которого оценивается в 63%, работает новая компания. Согласно договору срок завершения строительства - 25 декабря 2022 года.