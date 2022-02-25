Сорокин: организаторы финала Лиги чемпионов в Петербурге не смогут подать иск на УЕФА

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не сможет подать иск в суд на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за решения перенести матч в Париж. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"С этим решением поделать ничего нельзя, - сказал Сорокин. - Дальнейшие шаги - закрытие проекта и раздумья о том, чем заняться дальше. Хотели бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке, потому что все были объединены идеей проведения прекрасного финала. Но, к сожалению, не сложилось".

УЕФА в пятницу объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Решающая игра главного еврокубкового турнира пройдет на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, а не на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, как планировалось изначально. Внеочередное заседание исполкома УЕФА, на котором было принято это решение, состоялось из-за развития ситуации вокруг Украины и России.

"Стад де Франс" в третий раз в истории примет финал Лиги чемпионов. Ранее на парижском стадионе прошли финальные встречи между испанскими "Реалом" и "Валенсией" в 2000 году, а также между испанской "Барселоной" и английским "Арсеналом" в 2006 году.

Несмотря на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, дата проведения матча останется неизменной. Он пройдет 28 мая 2022 года.