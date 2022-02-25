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Лига чемпионов

Сорокин рассказал о компенсации расходов на подготовку к финалу Лиги чемпионов от УЕФА

В пятницу УЕФА принял решение перенести решающий матч турнира в Париж

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вопросы, касающиеся компенсации расходов на подготовку к проведению финала Лиги чемпионов, прописаны в соглашении между организационным комитетом решающего матча турнира и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, Алексей Сорокин.

"Все эти вопросы [компенсации расходов на подготовку к финалу Лиги чемпионов] указаны в соглашении о проведении, - сказал Сорокин. - Как правило, реально понесенные расходы выплачиваются всем организациям, которые принимали участие в подготовке. Это нормальная практика, так что рассчитываем на конструктивный и деловой подход".

УЕФА в пятницу объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Решающая игра главного еврокубкового турнира пройдет на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, а не на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, как планировалось изначально. Внеочередное заседание исполкома УЕФА, на котором было принято это решение, состоялось из-за развития ситуации вокруг Украины и России.

"Все подобные ситуации предусмотрены соглашениями [о проведении финала Лиги чемпионов между УЕФА и оргкомитетами]. Здесь никаких трактовок быть не может", - подчеркнул собеседник агентства.

"Стад де Франс" в третий раз в истории примет финал Лиги чемпионов. Ранее на французском стадионе прошли финальные встречи испанских "Реала" и "Валенсии" в 2000 году, а также испанской "Барселоны" и английского "Арсенала"" в 2006 году.

Несмотря на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Сен-Дени, дата проведения матча останется неизменной. Встреча пройдет 28 мая 2022 года.

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Сорокин, Алексей Леонидович
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