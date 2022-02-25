Шишкарев: чемпионаты России по гандболу завершатся в установленные сроки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Внутрироссийские соревнования по гандболу будут завершены в установленные сроки и в соответствии с регламентом, несмотря на сложную военно-политическую ситуацию вокруг России и Украины. Об этом заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

"Руководство и исполком Федерации гандбола России осознают всю сложность ситуации, складывающейся вокруг Украины, но считают незыблемым и важным соблюдение в работе принципа "спорт вне политики", - сказал Шишкарев.

"ФГР продолжает осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с календарными планами. Обращаем внимание на то, что некоторые матчи чемпионата России по гандболу могут быть перенесены на более поздний срок в связи с невозможностью своевременного приезда команд к месту проведения игр из-за введенных ограничений на авиаперелеты. Тем не менее мы убеждены, что внутренние российские соревнования будут завершены в установленные сроки и в соответствии с регламентом", - добавил он.

Глава гандбольной федерации отметил, что ФГР готова оказать поддержку клубам, официальным лицам, игрокам (в том числе иностранным) в случае возникновения внештатных ситуаций.

"Федерация рекомендует всем представителям российского гандбольного сообщества проявлять сдержанность в публичных комментариях о складывающейся ситуации, тщательно взвешивать личные оценки, а спортсменам и специалистам клубов - оставаться корректными в социальных сетях. Любое необдуманное высказывание может осложнить и без того непростую ситуацию и, кроме того, повредить репутации российского спорта в глазах международного гандбольного сообщества", - заметил он.

Также Шишкарев сообщил, что Европейская федерация гандбола сейчас обсуждает формат проведения отборочных матчей сборных России и Польши (3 марта в Кошалине, 6 марта в Астрахани).