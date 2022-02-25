Джикия: "Спартак" сделает все возможное для выхода в четвертьфинал Лиги Европы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Матчи между российским футбольным клубом "Спартак" и немецким "Лейпцигом" будут интересными, и игроки московской команды сделают все возможное для выхода в четвертьфинал Лиги Европы. Об этом заявил капитан красно-белых Георгий Джикия, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

"Лейпциг" - сильная команда, которая сейчас показывает отличный футбол. В ее составе очень качественные футболисты, хорошая линия атаки. Безусловно, будет интересное противостояние, тем более соперника возглавляет Доменико Тедеско. А болельщики любят такие истории. Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем все возможное для прохода в следующую стадию", - заявил Джикия.

"Спартак" напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель группы C, где его соперниками были итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия". Москвичи и неаполитанцы набрали по 10 очков, но красно-белые расположились выше за счет результатов очных встреч (победы дома и на выезде со счетом 3:2 и 2:1 соответственно). "Лейпциг" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, победив в раунде плей-офф испанский "Реал Сосьедад". "Спартак" и "Лейпциг" впервые сыграют друг против друга.

По итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне, "Спартак" сыграет с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 10 марта в Лейпциге, ответная встреча пройдет 17 марта на нейтральном поле. В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании исполнительного комитета принял решение о том, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под его эгидой, будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах. Место проведения ответного матча будет определено позднее.М

Главным тренером "Лейпцига" является Доменико Тедеско, который возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21.