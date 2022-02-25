"Базель" сыграет с "Марселем" в 1/8 финала футбольной Лиги конференций

ТАСС, 25 февраля. Швейцарский футбольный клуб "Базель" встретится с французским "Марселем" в 1/8 финала Лиги конференций по футболу. Жеребьевка турнира прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

Первый матч команды проведут в Марселе 10 марта, ответная встреча пройдет в Базеле 17 марта.

В других матчах 1/8 финала английский "Лестер" встретится с французским "Ренном", нидерландский ПСВ - с датским "Копенгагеном", греческий ПАОК - с бельгийским "Гентом", нидерландский "Витесс" - с итальянской "Ромой", чешская "Славия" - с австрийским ЛАСКом, норвежский "Будё-Глимт" - с нидерландским АЗ, сербский "Партизан" - с нидерландским "Фейенордом".

Россию в турнире представляют два игрока. Нападающий Федор Чалов, арендованный у московского ЦСКА, выступает за "Базель". Голкипер Никита Хайкин является футболистом "Будё-Глимта".

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. "Сочи" и казанский "Рубин" выбыли из борьбы по итогам третьего раунда квалификации. Финал турнира пройдет 25 мая в Тиране.