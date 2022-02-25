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Летние олимпийские виды спорта

Сборные России по гандболу на европейских турнирах будут играть на нейтральных аренах

Такое решение принял исполнительный комитет Европейской федерации гандбола

ТАСС, 25 февраля. Сборные России и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральных площадках в соревнованиях, организованных под эгидой Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом сообщает пресс-служба EHF.

Такое решение было принято исполнительным комитетом EHF в свете ситуации на Украине. "Хотя EHF по-прежнему придерживается мнения, что лучшим вариантом является решение конфликтов в спортивном состязании на гандбольной площадке, она продолжает внимательно следить за развитием ситуации, чтобы оценить возможную необходимость дальнейших решений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что ближайшие матчи женской сборной России в отборочном турнире на чемпионат Европы 2022 года с командой Польши, которые должны были состояться 3 и 6 марта, будут перенесены. Чемпионат Европы пройдет в Северной Македонии, Словении и Черногории с 4 по 20 ноября 2022 года. В турнире примут участие 16 команд.

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