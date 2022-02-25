Алаев: сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам в штатном режиме

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России продолжает подготовку к запланированным на март стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в штатном режиме. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о том, что российские клубы и сборные будут проводить домашние матчи под эгидой организации на нейтральных стадионах. Решение было принято на внеочередном заседании исполкома УЕФА. Также организация решила перенести финал Лиги чемпионов нынешнего сезона из Санкт-Петербурга в Париж. Финальный матч турнира пройдет 28 мая на стадионе "Стад де Франс", изначально игру должна была принять "Газпром-Арена" - домашний стадион "Зенита".

"Решение исполкома УЕФА, принятое сегодня, касается только турниров, проходящих под эгидой УЕФА, то есть клубных европейских кубков, Лиги наций, отборочных этапов чемпионатов Европы и других, - сказал Алаев. - Таким образом, ближайший матч, который российская команда должна будет провести на нейтральном поле, - встреча "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы".

"При этом московский клуб имеет возможность заявить в УЕФА стадион по своему выбору. Для этого, помимо согласия самой арены, необходимо, чтобы она соответствовала всем организационным требованиям, а соперник имел возможность до нее добраться", - отметил собеседник ТАСС.

О стыковых матчах и чемпионате мира в Катаре

Встреча сборных России и Польши в полуфинале плей-офф за путевку на чемпионат мира - 2022 должна пройти 24 марта на домашнем стадионе московского "Динамо". Победитель 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Игра пройдет на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне проведут товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

24 февраля футбольные федерации Польши, Швеции и Чехии высказались против проведения стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира 2022 года на территории России в связи с осложнением военно-политической ситуации вокруг России и Украины. После этого президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что запланированные на март матчи за право попасть на мировое первенство в Катаре пройдут по расписанию.

"Матчи отборочного раунда чемпионата мира проводятся под эгидой ФИФА, и на них решение, принятое УЕФА, не распространяется. 24 февраля ФИФА выпустила заявление о том, что наблюдает за ситуацией и рассчитывает, что все запланированные встречи пройдут в намеченные сроки. Позднее ФИФА выступит с дополнительной информацией на этот счет", - подчеркнул генеральный секретарь РФС.

"Национальная сборная России продолжает подготовку к матчам 24 и 29 марта в штатном режиме, никаких изменений в расписание, в том числе в части проведения выездного учебно-тренировочного сбора, не вносилось", - резюмировал Алаев.