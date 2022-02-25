МОК призвал спортивные федерации не вывешивать флаги РФ и Белоруссии на всех соревнованиях

ТАСС, 25 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не вывешивать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Исполком МОК призывает не вывешивать национальный флаг России или Белоруссии и не исполнять гимн России или Белоруссии на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России", - говорится в заявлении.