Рублев вышел в финал теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 25 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл поляка Хуберта Хуркача в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. В финале он встретится с победителем матча между чехом Иржи Веселы и канадцем Денисом Шаповаловым (6).

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке рейтинга ATP, на счету россиянина девять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в смешанном разряде в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Хуркачу 25 лет, он занимает 11-е место в мировом рейтинге. Поляк выиграл четыре титула ATP. В 2021 году теннисист вышел в полуфинал Уимблдона - это его лучший результат на турнирах Большого шлема.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составляет почти $2,8 млн.