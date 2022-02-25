Пилот "Мерседеса" Хэмилтон показал лучшее время в третий день тестов "Формулы-1"

ТАСС, 25 февраля. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третий день предсезонных тестов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", которые завершились в испанской Барселоне.

Семикратный чемпион мира проехал 92 круга, на лучшем из которых показал время 1 минута 19,138 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Джордж Расселл (отставание - 0,095 секунды; 66 кругов), третьим - мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" (+0,418; 72), его напарник и победитель прошлого сезона нидерландец Макс Ферстаппен стал четвертым (+0,627; 59).

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин стал 15-м (+7,091; 9), его партнер по команде немец Мик Шумахер не показал времени из-за поломки болида, которая произошла в утренней сессии, когда за рулем был Мазепин.

Следующие предсезонные тесты пройдут в Бахрейне с 10 по 12 марта. Новый сезон "Формулы-1" стартует там же, этап состоится с 18 по 20 марта.