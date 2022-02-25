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Баскетбольные еврокубки

В "Жальгирисе" заявили, что не хотят играть с клубами из России даже на нейтральных аренах

При этом директор "Жальгириса" Паулюс Мотеюнас отметил, что клуб не может рисковать получением больших денежных штрафов или исключением из Евролиги

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Литовский баскетбольный клуб "Жальгирис" из Каунаса не хочет из-за событий на Украине играть матчи Евролиги с командами из России, но опасается, что за такой отказ может быть исключен из турнира. Об этом в пятницу заявил журналистам директор клуба Паулюс Мотеюнас.

"Мы не хотели бы даже на нейтральных площадках играть эти матчи с ЦСКА и "Зенитом" и согласны на то, чтобы "Жальгирису" было засчитано поражение, мы будем продолжать переговоры о таком варианте, но не можем рисковать получением больших денежных штрафов или исключением из Евролиги", - сказал он.

Согласно регламенту турнира, за отказ от матча без уважительных причин клуб наказывается штрафом в размере от €100 тыс. до €200 тыс. или может быть подвергнут дисквалификации на срок от одного до трех сезонов.

В пятницу Евролига заявила, что петербургский "Зенит", казанский УНИКС и ЦСКА проведут домашние матчи на нейтральных аренах. Как отметил президент московского ЦСКА Андрей Ватутин, тем самым российские клубы поставили в заведомо невыгодное положение.

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